ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಗಲಾಟೆ: ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ದಾಖಲು

<p>ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯ ಶುಭದ ಫಾರ್ಮಾ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ದೂರು- ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಮೇಶ ದುಬಾಶಿ ಅವರು, ಯಶವಂತ ಬೈಂದೂರ, ಕಾಶಿನಾಥ ಬೈಂದೂರ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೈಂದೂರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. ಬೈಂದೂರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆ ನೆಜ್ಜೂರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ವಿರಾಜ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಶವಂತ ಬೈಂದೂರ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ರಮೇಶ ದುಭಾಶಿ, ಭರತ ದುಭಾಶಿ ಮತ್ತು ಪಯ್ಯು ಚೌಟಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಲಾಟೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದ ತನ್ನ ಮೇಲೂ ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-20-757348855</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>