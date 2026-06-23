<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಶಾಲಾ ತಪಾಸಣೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಿಆರ್ಪಿ, ಇಸಿಒ ಹಾಗೂ ಬಿಆರ್ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಿಆರ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಕೇವಲ 45 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 51 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಆರ್ಪಿಗಳಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಶಾಲಾ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶೇ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಸಿಒ ಹುದ್ದೆಗಳೂ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಿವೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಕೇವಲ 9 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿಆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 17 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 13 ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಅದರಂತೆ ಬಿಆರ್ಸಿಯ ಇತರೆ 6 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 4 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 6 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 3 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಬಿಸಿಯೂಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ.</p>.<p>‘ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭೆಗಳು, ತರಬೇತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬೋಧನೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಮಾತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-20-1364201179</p>