<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಪಖಂಡ ಹಾಗೂ ದೇವನಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮ ಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯು ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲನೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಪಖಂಡ ಹಾಗೂ ದೇವನಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 570 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ-ಮಳೆಗೆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು ತಂತಿ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ, ದೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಗೋಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಂಡಲ ಹಾಗೂ ದೇವನಳ್ಳಿವರೆಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೇಬಲ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಪಖಂಡ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಸಂಪಖಂಡ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಶಿರಸಿಮಕ್ಕಿವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವನಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಅಂದಾಜು 200 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾ ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಾವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತ ಕೊಳಗಿಬೀಸ್ವರೆಗೆ ತಂತಿ ಎಳೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿ.ಮೀ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ತಂತಿ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿ ಸದೆ, ಅಳವಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಕಾದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ಗಳು ಕಾಡಿನ ಮರ, ಬಳ್ಳಿಗಳ ಜೀಡು ಹಾಗೂ ಬಿದಿರು ಮೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ.</p>.<p>‘ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈಚೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬೆಂಕಿ ರೇಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-20-1744841798</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>