ಶಿರಸಿ | ಶೇಕಡಾ 64.84ರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಆಸರೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ‘ತೋಟಗಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಬಹುಪಯೋಗಿ (ಟಿಆರ್ಸಿ) ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯೇತರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 64.84ರಷ್ಟು ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂತು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ರೈತರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ‘ಕೃಷಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಂಘವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುದ್ದತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಏ.15 ರಂದು ವಿನಂತಿ ಅರ್ಜಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ, ತುರ್ತಾಗಿ ಏ.18ರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟಿಆರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕಡವೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಏ.15ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂತು ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಿರಣ ಭಟ್ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-20-1198510010</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>