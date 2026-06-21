ಹರಿಗುರು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗೆ ಶುಭ: ಪರ್ತಗಾಳಿ ಶ್ರೀ

<p>ಶಿರಸಿ: ‘ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಶುಭ ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯವಿದ್ದರೂ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕೈಬಿಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ 186ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ದೈವಜ್ಞ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇಂದಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಜತ ದ್ವಾರದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಕಿರಣ ಗುಡಿಗಾರ, ಅಜಿತಕುಮಾರ ಶೇಟ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅರುಣ ಮೋಹನ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ನಾಯಕ, ಹಿರಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾನಭಾಗ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಶಾನಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾಲಕಿಯರು, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊಕ್ತೇಸರ ವಿಷ್ಣುದಾಸ ಕಾಸರಕೋಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅರುಣ ನಾಯಕ ಪರಿಚ ಯಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೈ ವಂದಿಸಿದರು. ರಾಮು ಕಿಣಿ ಹಾಗೂ ವಾಸುದೇವ ಶಾನಭಾಗ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-20-1389270032</p>