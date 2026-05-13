ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಚೇರಿಯೇ ಇಂದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡವು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಯ ನಗದು ಕೌಂಟರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕಚೇರಿ, ಎಇಇ ಕಚೇರಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಚಾವಣಿಯ ಗಾರೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗಿರಲು ಜನ ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕ ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಕಚೇರಿಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಈ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>‘ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳ ಸೋರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-20-1659479132</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>