ಬೆಟ್ಟ ಬ ಖರಾಬ್ ತೆರವಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಆಗ್ರಹ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ

<p>ಶಿರಸಿ: ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಜಮೀನುಗಳ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ ಖರಾಬು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, 2012ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆರ್. ಅವರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಟ್ಟ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈತರು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ‘ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೆಳೆಗಳ ಭಾಗಾಯತ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಭಾಗಾಯತ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವೆರಡೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, 2012ರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಬ ಖರಾಬು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಶತಮಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಂದಾಯ ಆಕರಣೆ ಆಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಜಮೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 3 ಮತ್ತು 9ರಲ್ಲಿ ಬ ಖರಾಬು ತೆಗೆದು ಬೆಟ್ಟದ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆಕಾರಬಂದ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು’ ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಎಂ.ಎನ್. ಹೆಗಡೆ ಬಳಗಂಡಿ, ಅನಂತ ಅಶೀಸರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ವೇದಾ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-20-1628119992</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>