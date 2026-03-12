ಗುರುವಾರ, 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026
uttara kannada

ಶಿರಸಿ: ನದಿ ತಿರುವು ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರ

ಜನಾಂದೋಲನ ರೂಪ ಪಡೆದ ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೋರಾಟ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:51 IST
Last Updated : 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:51 IST
ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ
ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ  ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ
sirsi

