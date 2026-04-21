ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ

<p>ಶಿರಸಿ: ನದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ರೂಪಿಸುವ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತಜ್ಞ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಶೀಗೇಮನೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಏತ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ನದಿ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲ್, ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಫಲತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಬನವಾಸಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವರದಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 13 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾದರೂ, ನದಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮುಗದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆಹಳ್ಳ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯಕ್ಕೇ ಬತ್ತುತ್ತದೆ. ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ, 114 ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಸಾಗಾಟದ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೇಡ್ತಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿಂತ ತೊಂದರೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಮಾಡದೆ, ಬೇಡದ ಕಡೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಅಶೀಸರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಬೊಮ್ನಳ್ಳಿ, ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಹೆಗಡೆ, ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಗಡಿಕೈ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯೀಮನೆ ಅವರು ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಗುಂಟ ನಡೆಸಿದ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-20-404277005</p>