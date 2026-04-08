ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿತ

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬತ್ತತೊಡಗಿವೆ. ವರದಾ ನದಿ ತೀರದ ಬನವಾಸಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಂದಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.

ವರದಾ ನದಿ ತೀರದ ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೃಷಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಂದಾರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊಗವಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಣಗುಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗದ್ದೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಪಂಪ್ಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊಗವಳ್ಳಿ ಬಾಂದಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿದ್ದು, ನೆಲ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತಿಗಣಿ, ಭಾಶಿ ಬಾಂದಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬಾಂದಾರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಲ್ಪ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಳಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ.

'ಬಾಂದಾರ ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿದೆ. ಬಾಂದಾರಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-20-226781576