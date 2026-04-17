ಶಿರಸಿ | ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸೊರಗಿದ ಜಲವೈಭವ: ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ತಾಪಮಾನದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಜಲಮೂಲಗಳ ಒರತೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಲಪಾತಗಳು ಕೇವಲ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಪಾತಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ
ಸದಾಶಿವ ಹೆಗಡೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗ
ಕೃಷಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ಜಲಪಾತಗಳು ಬರಿದಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನದಿ ತೀರದ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಅಡಿಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ರೈತರು ಈ ನದಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳು ಹರಿವು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನದಿಯ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆತ್ತಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಕೃಷಿಕ ಮಧುಕರ ಭಟ್ ಮಾತು.