ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಜೋಡಣೆಯ ಪರಿಮಿತಿ ಇರಲಿ’

<p>ಶಿರಸಿ: ‘ಹಾಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ’ ಎಂದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಲಾವಿದ ಸೀತಾರಾಮ ಚಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಲನ ಶಿರಸಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುಟೀರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮಾಸದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಥೆಯ ಜೋಡಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬರಹಗಾರ ಜಗದೀಶ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶೋಭಾ ಭಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಶೈಲಜಾ ಮಂಗಳೂರು ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ವರ್ಗಾಸರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನೋಹರ ಮಲ್ಮನೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-20-779502598</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>