‘ಮೃತಳು’ ಎಂದು ಜೀವಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ನಿರಾಕರಣೆ!

<p>ಕುಮಟಾ: ‘ಮೃತಪಟ್ವಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೀವಂತ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪಟ್ಟಣದ ಚಿತ್ರಿಗಿಯ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವೃದ್ಧೆ ರಾಧಾ ಹೆಗಡೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ‘ನೀವು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರು, ‘ರಾಧಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಮಾದಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ನಾಯ್ಕ, ಉಪವಿಭಗಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕುಮಟಾದ ಪ್ರಭಾರಿ ಸಿಡಿಪಿಒ ನಂದಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-1000055159</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>