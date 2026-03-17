ಕಾರವಾರ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಕೈ ಸೇರದ ಹಣ, ನೌಕರರ ಅಸಮಾಧಾನ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಜನರಿಂದ ಅಪಸ್ವರದ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿಯೂ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ನೂರಾರು ನೌಕರರು ಗೌರವಧನ ಸಿಗದೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4.31 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಗದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಗೌರವಧನ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಹಣವೂ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಜನರಿಂದ ಬೈಗುಳ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬ, ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನವೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇತನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮತ್ತು ₹5 ಸಾವಿರ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಮನೆಗೆ ತಲಾ ₹50 ಹಾಗೂ 3 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹100 ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 10 ರಿಂದ 15 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ₹100 ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,923 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 236 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರ್ಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾವತಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಈಗಾಗಲೆ ಗೌರವಧನ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>