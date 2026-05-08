ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಗೋಬರ್ಧನ್ ಘಟಕವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

2024–25ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ₹11.05 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಗೋವುಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 350 ರಿಂದ 400 ಕೆಜಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ 15 ರಿಂದ 18 ಕೆಜಿ ಮಿಥೇನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಠದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಈ ಮೊದಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ಈಗ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸ್ಲರಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠದ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪೂರಕ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ದಿಲೀಷ್ ಶಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260508-20-1047418617