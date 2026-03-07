ಶಿರಸಿ| 13 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ: ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಟ್ಟು 13 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಸಿಲಕೊಪ್ಪ, ಹುತಗಾರ, ಸದಾಶಿವಳ್ಳಿ, ಮಂಜುಗುಣಿ, ಉಂಚಳ್ಳಿ, ಅಂಡಗಿ, ಬನವಾಸಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ, ವಾನಳ್ಳಿ, ಜಾನ್ಮನೆ, ಕಾನಗೋಡು, ಹುಣಸೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಂಕನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 30ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿರುವುದು, ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದು, ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯು.ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅವರು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಮಾ.24ರ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಧರ್ಮು ಗೌಡ, ಪ್ರಜ್ವಲ, ಉದಯಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>