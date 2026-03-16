ಏಕತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಓಟ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್: ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಕಾರವಾರ: ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅವರ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಕೆತೆಗ ಓಟ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಿತು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಓಟ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಓಟ ಮತ್ತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

'ದೇಶ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಯುವಸಮೂಹವನ್ನು ದುರ್ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬುನಾದಿ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್ ಹೇಳಿದರು.

'ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ಪೂರ್ವಜರು ಪಾಲಿಸಿದ್ದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವೆನ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಎಂ.ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

3, 5 ಮತ್ತು 10 ಕಿ.ಮೀ ಓಟ ನಡೆಯಿತು. ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು 16 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು 22 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮದಾಸ ಆಚಾರಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಿರಾಶಿ, ಜಿ.ಡಿ.ಮನೋಜೆ, ನಂದಕುಮಾರ ಭಟ್, ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಪ್ರಕಾಶ ರೇವಣಕರ, ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.