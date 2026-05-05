73 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಡಿಸಿ

'ಕಾರವಾರ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 73 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 409 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 19 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 72 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ 9, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 62 ಕಡೆ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವದಂತೆ ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 8, ಅಂಕೋಲಾ 3, ಕುಮಟಾ 6, ಹೊನ್ನಾವರ 7, ಭಟ್ಕಳ 10, ಶಿರಸಿ 7, ಸಿದ್ದಾಪುರ 3, ಯಲ್ಲಾಪುರ 5, ಮುಂಡಗೋಡ 11, ಹಳಿಯಾಳ 3, ದಾಂಡೇಲಿ 1, ಜೊಯಿಡಾದಲ್ಲಿ 9 ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>