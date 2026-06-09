ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿಸದಂತೆ ವಕೀಲರ ಮನವಿ

<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಈಗಿರುವಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೀಠದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದವರು ಶಿರಸ್ತೆದಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಚಲವಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಡಗೋಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 350 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ದುಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಕೇವಲ 75ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ,ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-20-2135321226</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>