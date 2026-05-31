ದೇಗುಲ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನವಾಸಿಯ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಹೆಗಡೆ ಸೋಂದಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ದೇವಾಲಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂಟಪ, ಸಭಾಮಂಟಪ, ನೃತ್ಯ ಮಂಟಪ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಟಪ, ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಗುಡಿಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕದಂಬರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋದೆ ಅರಸರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದೇಗುಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಾರದು, ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>