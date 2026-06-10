ಕಡಲತೀರ, ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ

<p>ಕಾರವಾರ: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲಪಾತಗಳು, ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾದ ನದಿಭಾಗ ಕಡಲತೀರ, ಹೊನ್ನಗುಡಿ ಕಡಲತೀರ, ಕುಮಟಾದ ಗೋಕರ್ಣ, ಕುಡ್ಲೆ, ಓಂ, ಧಾರೇಶ್ವರ, ಹೆಡ್ ಬಂದರು, ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಕಡಲತೀರ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳದ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳಾದ ಅಂಕೋಲಾದ ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ, ಶಿರಸಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ಮುರೇಗಾರ, ಶಿವಗಂಗಾ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬುರುಡೆ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಸಾತೋಡ್ಡಿ ಜಲಪಾತಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-20-615121477</p>