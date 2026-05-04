ಭೂಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ? ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ‘ಸೆಸ್ನಾ’ ಹಾರಾಟ

ಶಿರಸಿ: ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.</p>.<p>100–150 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗರಣಿ, ಹೇರೂರು, ಗೋಳಿಮಕ್ಕಿ, ಕಾನಸೂರ, ಶಿರಸಿಯ ಕುಳವೆ ಹಾಗೂ ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಸೆಸ್ನಾ 208ಬಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಕಾರವಾನ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೂಭೌತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಚುಂಬಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಿಂಗರ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ' ಎಂಬುದು ನಿವೃತ್ತ ಗಣಿ ತಜ್ಞ ಜಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>'ಈ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು, ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>