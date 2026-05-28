ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟ; ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಯಲ್ಲಾಪುರ: 'ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನಾಹ೯' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕನಾ೯ಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಇವರು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕುರಿತ ಕಾಯಾ೯ಗಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೈಗಾ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಧಾಮಿ೯ಕ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯದಲ್ಲ. ಸಾವ೯ಜನಿಕರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಡ್ನಾಳ ಜಗದೀಶ ಕಾಯಾ೯ಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪಾಕ೯ ನಿಮಿ೯ಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆನರಾ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ. ಹಿರಾಲಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅಥ೯ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಕಟಪೂವ೯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು' ಎಂದು ನುಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪಾಂಡು ಕೆ. ಎಚ್ ಇದ್ದರು. ಲತಾ ರಾಜೀವ್ ಪ್ರಾಥಿ೯ಸಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ರಾಜೇಶ ಧನವಾಡಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಭಟ್ ಆನಗೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನರಸಿಂಹ ಸಾತೊಡ್ಡಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>