ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಣಗಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ತಾಂಡೇಲ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಡಿ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೆಕೇರಿಯ ಪ್ರಮೋದ ಬಾನಾವಳಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರ ಕಚೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ ಎಣಿಗೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ಏ.7 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

14 ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಸ್ಥಾನಗಳು ದಿವಂಗತ ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಬಳಗದ ಇಬ್ಬರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.