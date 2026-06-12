ಹತ್ತರಗಿ ಗ್ರಿಡ್ ಯೋಜನೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ಕಾನಸೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೇ ಗ್ರಿಡ್ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹತ್ತರಗಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪಖಂಡ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಪಖಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 310 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿ, ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಪಖಂಡ, ಬಬ್ಬಿಕೊಡ್ಲು, ಖೂರ್ಸೆ, ಜಾನ್ಮನೆ, ಬಂಡಲ, ರಾಗಿಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮಂಜಗುಣಿ, ಸೋಮನಮನೆ, ಹೆಬ್ರೆ, ಕಸಗೆ, ಲಕ್ಕಿಗುಣಿ, ಅಡಕೆಜಡ್ಡಿ, ಕೋಣನಗದ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಅಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹತ್ತರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ವಯತೆ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಹತ್ತರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾನ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಸ.ನಂ. ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಂಜುಗುಣಿ ಸಮೀಪದ ಖೂರ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಜಾಗ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಎಂದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಪಖಂಡದ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯ ಪದೇಪದೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾಹಿತಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-1078582872</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>