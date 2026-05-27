ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಲ್ಮಶ

'ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗೆ ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.</p>.<p>'ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ' ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ.</p>.<p>'ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಲಾಗಾಯ್ತಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಚರ್ಮರೋಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಲಚರಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಹೊಸಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಸಹಿತ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯದ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೇಯಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾವಿ-ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ನೊರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣದ ಹಾಗೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಜನರ ಆರೋಪ.</p>.<p>'ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಬರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಕಿರವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಶಿವಕುಮಾರ ವಿರಕ್ತಿಮಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ