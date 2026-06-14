<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 105 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರ ದಾಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವಾರ್ಡನ್ಗಳೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಾಲಕರ ದೂರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಆಸರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಗುಣ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಬೇಕಾದ ವಾರ್ಡನ್ಗಳೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ದಿನದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪಾಲಕರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ 105 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ 91 ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 51 ಪುರುಷ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 10, 40 ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 7 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಬೇಕಿರುವ 41 ಕಾವಲುಗಾರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 40 ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ.</p>.<p>‘ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3ರಿಂದ 4 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ವಾರ್ಡನ್ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕ್ಕ ಮಾದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಕಾರಣ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಾರ್ಡನ್ ಒಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-20-837929828</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>