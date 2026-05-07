ಉಪ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಹಲಸು

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಶಿರಸಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಇಳುವರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉಪ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ ಸೇರಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೇಜಾನ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ತಾಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಬೀಜದ ಪೌಡರ್, ಜಾಮ್, ಸ್ಕ್ವಾಶ್ ಹಾಗೂ ಚಾಕೋಲೇಟ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕದಂಬ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಹಲಸನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕದಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿರಸಿ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ಮೌಲ್ಯವರ್ದಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260507-20-608036848