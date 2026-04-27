ಮಳೆಗಾಲದ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಿಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಅವಘಡ ಎದುರಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–66ರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಭೂಗರ್ಭ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಎಸ್ಐ) ಗುರುತಿಸಿದ ಸಂಭವನೀಯ ಭೂಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.

ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಭೂಕುಸಿತ ತಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದಿಲ್ಲ. ಶಿರಸಿ-ಕುಮಟಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಗಿಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಂಡಲ ಹಾಗೂ ಮಂಜುಗುಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ, ಬೆಣಗಾಂವ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಲಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ.

ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಳಚೆ, ತಳಕೆಬೈಲ್, ಡಬ್ಗುಳಿ ಹಾಗೂ ಬೀಗಾರಿಅನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಗಾರದ ಶಿವಗುರುಜಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಭೂ ಕುಸಿತ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ₹3.5. ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಗೋಕರ್ಣ ಸಮೀಪದ ಮುಖ್ಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮತೀರ್ಥದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಉರುಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈವರೆಗೂ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಗುಡ್ಡದ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತೆರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪುರಾತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂಬೇಕರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಸ್ಥಳ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜೆಸಿಬಿ ಒಯ್ಯು ವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊ ಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡ ದುರಂತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವು ಕುರಿತು ಈವರೆಗೆ