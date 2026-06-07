ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಬಲಪಡಿಸಿ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ‘ವೀರಶೈವ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರೆತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಿಸ್ತಾರ ಚಿಂತನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಬಿದರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಡಿಕೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಮುದಾಯ ಇಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಬಣಜಿಗ, ಗಾಣಿಗ, ಜಂಗಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಂಚಿಹೋಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಡೆಯುವವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ ಕೋಣೆಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆದರ್ಶ ತಿಳಿಸಿದವರು, ತ್ಯಾಗದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದವರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಆದರ್ಶ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಟರಾಜ ಸಾಗರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಕ್ತೇಶ ಗೌಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗುರು ಮಟಗುಡ್ಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯನವರಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾನಳ್ಳಿಮಠ ವೇದಘೋಷ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಹೇಶಕುಮಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರವೀಣ ಪಾಟೀಲ ವಂದಿಸಿದರು. ಮಂಜುನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ಗೌಡರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-20-765898901</p>