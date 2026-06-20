ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ ಮೂರನೆ ವಾರ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದರೂ ಶೇ 62ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಭತ್ತ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಿರುಸು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಅವುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ರೈತರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು 4,700 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಭತ್ತ, 998 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಅರ್ಧ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೇವಲ 2,950 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗಾಂವಕರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ, ಮುಂಡ ಗೋಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಗದ್ದೆ ಹಸನು ಗೊಳಿಸಿ, ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಮಳೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು, ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಕಿರವತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಜೋಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಲು ಎಕರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಠ ₹8ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ದವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯೇ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 37.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 14.3 ಸೆಂ.ಮೀನಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ 62ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-20-667027369</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>