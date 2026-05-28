ಮೂರಿನಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಸದ ಕಾಗೇರಿ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

<p>ಭಟ್ಕಳ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದರು ಮುರಿನಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ ನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಸಂಸದರಿಗೆ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಹೊರೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-20-1974494988</p>