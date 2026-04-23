‘ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ’

ಯಲ್ಲಾಪುರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗವಾದ ನಾಡವರ ಭಾಷೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಡವರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೊಗಟಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾಡವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀಮಂತದ ಹಾಡುಗಳು, ನಾಮಕರಣದ ಹಾಡುಗಳು, ತೊಟ್ಟಿಲ ಹಾಡುಗಳು, ಮದುವೆ ಹಾಡುಗಳು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಣಜದಂತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸಬೇಕಾದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ