255 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಶ

'ಕಾರವಾರ: ನಿಷೇಧಿತ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ಬಳಿ ತಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 150 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಲೋಟ, ಚಮಚ, ಪ್ಲೇಟ್, ಕೈಚೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಒಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ₹3 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸಂತೋಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ರಾಮನಗರದ ವಿವಿಧ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೇಳೆ 105 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಕಾರರಿಗೂ ₹4 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಕಮಲಾಕರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ