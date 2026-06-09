ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೋಧಕರ ಬರ: 305 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 37 ಸರ್ಕಾರಿ, 30 ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ 305 ಮಂದಿ ‘ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ’ರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 37 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 230ರಷ್ಟು ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು. 30 ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 213 ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 81 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯೇ ಇವೆ. ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 4 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 27ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>‘ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ತಾಸು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ 10ರಿಂದ 12 ತಾಸು ಅವಧಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಬೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅಳಲು.</p>.<p>‘ಅನುದಾನಿತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನೇ ಅವಲಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಹಿಸಲು ಆಗದು. ಬೋಧನೆ ಅವಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಪ್ರಮುಖರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆ ತೆರವುಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಗಡಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಸಮಸ್ಯೆ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-20-497945057</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>