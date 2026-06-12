ನದಿಯಿದ್ದರೆ ನಾಡು, ನದಿಗಳು ಅಳಿದರೆ ಅಳಿವುದು ನಾಡು - ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀ

<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ: ‘ನದಿಗಳು ಉಳಿದರೆ ಉಳಿವುದು ನಾಡು, ನದಿಗಳು ಅಳಿದರೆ ಅಳಿವುದು ನಾಡು’ ಎಂದು ಸ್ವಣ೯ವಲ್ಲೀಯ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಉದ್ಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ತಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕೊಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆಂದೋಲನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣಾ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀವ೯ಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದರೆ ಬೇಡ್ತಿ-ವರದಾ ನದಿ ತಿರುವು ವಿರೋಧದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಿತ. ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, ನದಿಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಹೋರಾಟದ ಮಜಲುಗಳು. ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ವರೆಗೆ ನದಿಪಾತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಚುರುಕಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪತ್ರ ತಲುಪಿ ಸಕಾ೯ರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಬೇಕು. ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜೂನ್ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಾಂತಾರಾಮ ಸಿದ್ದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಿಸರ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದರು</p>.<p>ಸಂಕಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಒತ್ತಡ ಸಹಿಸಲು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಹನಿನೀರನ್ನು ಕೊಡೆವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಹುಳಗೋಳ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಲತಾ ರಾಜೀವ ಪರಿಸರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಎಂ. ಕೆ. ಭಟ್ಟ ಯಡಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಸಂಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹ ಸಾತೊಡ್ಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎನ್.ಹೆಗಡೆ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಉದ್ದಾಬೈಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-20-1710238562</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>