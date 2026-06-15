ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರದ್ದು

<p><em>ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಕಾರವಾರ: ಕಾಲ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ದಾಟಲು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿ, ಅಡಿಕೆ ದಬ್ಬೆಯ ಸಂಕ ದಾಟುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ! ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುವ ಮರದ ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ. ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ‘ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ’ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ದೂರು.</p>.<p>ಕೆಲವೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರವಾರದ ಶಿರ್ವೆ, ಗುಳೆ, ಹೊಸಗದ್ದೆಯಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕವೇ ಜನರಿಗೆ ಹಳ್ಳ ದಾಟಲು ಇಂದಿಗೂ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜೊಯಿಡಾದ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದ ನಡುವಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪರಮನೆ, ಕುಂಬಾರಗದ್ದೆ, ಕೋಟೆ ಹಳ್ಳ, ಸವಲೆ, ತೋಟದಗದ್ದೆ, ಸಂಕದಗುಂಡಿ, ಕಾಲೂಗಾರ ಹಳ್ಳ, ಮುಂಡಿಗೆಮನೆ, ತೆಂಗಿನಮುಡಿ, ಗದ್ದೆಹೊಳೆ, ಶಿರ್ಲಗದ್ದೆ ಹೊಳೆ ಸೇರಿ ಹಲವು</p>.<p>ಕಡೆ ಕಾಲಸಂಕವೇ ಆಧಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆಗದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಬಿದಿರು, ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬಳಸಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುಸಂಕ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನೇನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಾಟಲು ಜನ ಕಾಲುಸಂಕವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀಗಾರ, ತಾರಗಾರ, ಬಾಗಿನಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಕಾಲುಸಂಕವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲುಸಂಕಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಸೈ, ದುಧಮಳಾ, ಬೊಂಡೇಲಿ, ಅಣಶಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾದುಮಳೆ, ನವರ, ಕಾಡಪೋಡ, ಉಳವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೊಸೋಲಿ, ಕರ್ಕಣೆ, ಕಾತೇಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟ್ಟಾವ, ಕೆಲೋಲಿ, ಅದಗಾಂವ ಮುಂತಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲುಸಂಕವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಧಿಕ ಬಂದು ಕಾಲು ಸಂಕಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದೂ ಇದೆ. ತೇರಾಳಿ ಮೂಲಕ ಸಿಸೈ, ದುದಮಳಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಸೈ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಯ ಗಾವಡಾ.</p>.<p>‘ಕಾಲುಸಂಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಭಾರತಿ ಎನ್.</p>.<p>ಹೊನ್ನಾವರ ಪಾವಿನಕುರ್ವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕುದ್ರಗಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕದ ಹಣದಿಂದ ದೀಪದ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಖರ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಕುಳ್ಕೊಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುದಾನದ ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ದೇಸಾಯಿ, ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-20-1540799337</p>