ಶಿರಸಿ ಬಳಿಯ ಭೀಮನತಾರೆ ಗುಡ್ಡ: ಹಸಿರ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ವೈಭವ

<p><em>ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಶಿರಸಿ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಸಿರು ಮಡಿಲು, ಜುಳುಜುಳು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಗಿಲನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವ, ಆದರೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ತನ್ನ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಂದರ ತಾಣವೇ ‘ಭೀಮನತಾರೆ ಗುಡ್ಡ’.</p>.<p>ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂದಾಜು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಾನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಹರ ಬೆಟ್ಟ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗೋಣ್ಸರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಬೈಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಈ ಹಸಿರು ಕಾನನದ ನಡುವಿನ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷ ಣೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಭೀಮನ ಪಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪುಕಲ್ಲಿನ ನೆಲಹಾಸು. ಹಸಿರ ಚಾದರದ ನಡುವೆ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪಾಂಡವ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಭೀಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೀಮನತಾರೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಐತಿಹ್ಯವೂ ಇದೆ.</p>.<p>‘ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ, ತಂಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಖಂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ ಜಾಗವಾದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡುವ ಕೆಂಪು ಸೂರ್ಯನ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ನಿಗೂಢ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಚಾರಣಿಗರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳಿಕರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ.</p>.<p>‘ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪರಿಸರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇ ದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಪರೂಪದ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸುವ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡದ ತಲೆಯವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ರಾಧಾ ಸಜ್ಜನ.</p>.<p>ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾಗರಿಕತೆಯ ಗದ್ದಲ ದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭೀಮನತಾರೆ ಗುಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-20-1366282180</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>