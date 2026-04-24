ಸಿಡಿಲು: ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ

ಶಿರಸಿ: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುರುವಾರ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಸಣಗಿಯ ಗೋಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ಅಬ್ಬರದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಘಟನೆ ಗೋಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ರೀಪಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇನ್ನಿತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೂ ಸುಟ್ಟು ಚಿಂದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-20-793939798