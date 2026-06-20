ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು - ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆ

<p>ಶಿರಸಿ: ‘ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ತೋಳಿ ಭರಮಣ್ಣ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಹಾಗೂ ಕುಣಬಿ ಸಮಾಜಗಳ ಎಸ್ಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲುಸಂಕ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕುಂಬ್ರಿ ಮರಾಠಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಚಿಂತಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಟಕಣಿ, ಪೆದ್ರು ಸಿದ್ದಿ, ರಾಘು ಕುಣಬಿ, ಸಂಕೇತ ನಾಯ್ಕ, ಕಿರಣ ಮರಾಠಿ, ರೇಣುಕಾ ಪಟಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ ನಾಯ್ಕ ತೆಂಗಿನಕೇರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುಭಾಷ ಕಾನಡೆ, ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾಜು ನರೇಬೈಲ, ಮಂಜುನಾಥ ಮರಾಠಿ, ಚಂದ್ರು ಪೂಜಾರಿ, ಅರವಿಂದ ಗೌಡ, ಮಹೇಶ ಕಾನಕಿ, ಮಹೇಶ ಮುಂಡಗೋಡ, ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಗೌಡಳ್ಳಿ, ನೆಹರು ನಾಯ್ಕ, ವಕೀಲ ಶಂಕರ ಹಳ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-20-913907301</p>