ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ

ಕಾರವಾರ: ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರವೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಷದ ಆದಾಯದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ವಿವರ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆದಾಯ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿವರ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಣಿಕೆ, ದೇಣಿಗೆ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯದ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಸುಧಾ ತಳವಾರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಶ್ರೇಣಿಯ 9, ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ 8 ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿದ 2 ದೇವಾಲಯಗಳು ಈವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

2024–25ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹96 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡೇ ಅಂಗಡಿಯ ಕಾಂಚಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಈ ಬಾರಿ ₹1.83 ಕೋಟಿ, ₹7.77 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಮಾತ್ಹೋಬಾರ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಈ ಬಾರಿ ₹21 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿವೆ. ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜಗುಣಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಆದಾಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260509-20-1495349695