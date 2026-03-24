‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ’

ಶಿರಸಿ: 'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವನಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೇಶವ ಕೂರ್ಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, '1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮತೋಲಿತ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಿತ್ತಲ ಸುತ್ತಲೂ' ಹಾಗೂ ಕೇಶವ ಕೊರ್ಸೆ ಅವರ 'ನೆಲಮುಗಿಲ ಮಾತು' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವನಸ್ತ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸುನೀತಾ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಲಜಾ ಗೋರ್ನಮನೆ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>