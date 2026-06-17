ಗೋವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧನ

<p>ಜೊಯಿಡಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ): ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಂಬಾರವಾಡ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗೋವಾದ ಜಯೇಂದ್ರ ಗಾವಂಡೆ (45) ಎಂಬುವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಯಾಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬೊಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಭಾಷ ಮೀರಾಶಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆಂದೇ ಗೋವಾದಿಂದ ಏಳೆಂಟು ಜನರ ತಂಡ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, 4 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸ, ಮೃತ ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1943978846</p>