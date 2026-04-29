ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿ.ಪಂ ಕ್ಷೇತ್ರ 53ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಕಾರವಾರ: 39ರಿಂದ 54ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 53ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಟ್ಕಳ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ರಚಿಸಿದ್ದ 54ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 53 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಏ. 23ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿದ್ದರಿಂದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ 39 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>2025ರ ಡಿ. 9ರಂದು ಭಟ್ಕಳದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಆಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಜಿ.ಪಂ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ, ಜೊಯಿಡಾ, ಜಗಲಬೇಟ, ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ನಗರ. ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾಡ, ತೆರಗಾಂವ, ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ, ಮುರ್ಕವಾಡ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡವಾಡ, ಮುಡಗೇರಿ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಚಿತ್ತಾಕುಲಾ, ಚೆಂಡಿಯಾ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ, ಕಿರವತ್ತಿ. ಮುಂಡಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮೈನಳ್ಳಿ, ಇಂದೂರ, ಪಾಳಾ, ಚಿಗಳ್ಳಿ. ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಸೆ, ಭಾವಿಕೇರಿ, ಅಗಸೂರು, ಅವರ್ಸಾ, ಶೇಟಗೇರಿ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲೇಕಲ್, ಸೋಂದಾ, ದೊಡ್ನಳ್ಳಿ, ಬದನಗೋಡ, ಬನವಾಸಿ, ಜಾನ್ಮನೆ. ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂರೂರು, ಹೆಗಡೆ, ಮಿರ್ಜಾನ, ಗೋಕರ್ಣ, ದೇವಗಿರಿ, ಹೊಲನಗದ್ದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಣಲೇಬೈಲ್, ಹಲಗೇರಿ, ದೊಡ್ಮನೆ, ಕಾನಗೋಡ. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ, ಹಳದೀಪುರ, ಮುಗ್ವಾ, ಮಾವಿನಕುರ್ವಾ, ಕಾಸರಕೋಡ, ಬಳಕೂರ. ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಳ್ಳಿ-1, ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಶಿರಾಲಿ, ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಹೆಬಳೆ, ಬೆಳಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>