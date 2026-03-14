ಪಹಣಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ VA ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ 'ಲೋಕಾ' ಬಲೆಗೆ

<p><strong>ಜೊಯಿಡಾ</strong>: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಎಂಬುವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಗಲಪೇಟ ನಿವಾಸಿ ಸಂದೇಶ ಗುರ್ಜರ್ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ₹ 18 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ₹ 13 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಿಪಿಐ ವಿನಾಯಕ ಬಿಲ್ಲವ ಎಂಬುವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>