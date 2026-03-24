ಜೀವನಾಡಿ ವರದೆಯ ಒಡಲು ಖಾಲಿ

ಶಿರಸಿ: ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾದ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಬತ್ತಿ ಬಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ನದಿಯೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿ ಸುಮಾರು 6-7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಅನಾನಸ್, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ತಾಳೆಯಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಕರು ನದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ತೋಟ-ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಪ್ಸೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ನದಿಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನದಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಪಥಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ರೈತರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಿದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಳಿದುಳಿದ ನೀರನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬನವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೂ ಇದೇ ನದಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹರಿವು ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ತಿಗಣಿ ಹಾಗೂ ಭಾಶಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂದಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ — ಸುರೇಶ ನಾಯ್ಕ ಕೃಷಿಕ

ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಯೋಜನೆ

'ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೇವಲ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?' ಎಂದು ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.