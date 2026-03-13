ಕಾರವಾರ: ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ 53 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ, ಅಲಗೇರಿ, ಬೆಳಂಬರ, ಬೆಳಸೆ, ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಾ, ಮಾವಿನಕುರ್ವೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರ, ಅಂಬೇವಾಡಿ, ಅಂಬಿಕಾನಗರ, ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ, ಯಾಡೋಗಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೊಡ, ಕೆಳಗಿನೂರ, ಕೊಡಾಣಿ, ಮುಗ್ವಾ, ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ, ಉಪ್ಪೋಣಿ.</p>.<p>ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ, ಘಡಸಾಯಿ, ಕೆರವಡಿ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲಕೊಡ, ಬರ್ಗಿ, ದೀವಗಿ, ಕಲಾಭಾಗ, ಮಿರ್ಜಾನ, ಮುರೂರ,ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚವಡಳ್ಳಿ, ಗುಂಜಾವತಿ, ಇಂದೂರ, ಕಾತೂರ, ಮೈನಳ್ಳಿ, ನಾಗನೂರ, ನಂದಿಕಟ್ಟಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಲೆಬೈಲ್, ಹಲಗೇರಿ, ಇಟಗಿ, ಮಾನಮನೆ, ನಿಲ್ಕುಂದ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರುಂಬೆ, ಬಿಸಲಕೊಪ್ಪ, ಮಂಜಗುಣಿ, ಹುಲೆಕಲ್, ನೆಗ್ಗು, ಸಾಲ್ಕನಿ, ಸುಗಾವಿ, ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೋಡಾ, ಅಣಶಿ, ಬಂಜಾರ್ಕುಣಂಗ, ಶಿಂಗಾರಗಾಂವ, ನಾಗೋಡಾ, ಉಳವಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, https://www.karnatakaone.gov.in/Public/FranchiseeTeam ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>