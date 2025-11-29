<p><strong>ಶಿರಸಿ:</strong> ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದೆಡೆ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕರ ವಸೂಲಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಕಂಪ ನೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೊತ್ತದ ನೀರಿನ ಕರದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನೀರಿನ ಕರ ವಸೂಲಿಯಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ನಗರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕರದ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಳ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದವರು ನಗರಸಭೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಕರ ತುಂಬಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂದಾಜು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹2.50 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನೀರಿನ ಕರ ಬಾಕಿಯಿದೆ.</p>.<p>‘ನಗರಸಭೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ₹3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಕರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದೀಚೆಗೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ನೀರಿನ ಕರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ₹1.90 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ₹2.50 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಕರ ತುಂಬುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಂತಿವೆ’ ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ ವಸೂಲಾಗದ ಕಾರಣ ನಗರಸಭೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪೈಪ್, ವಾಲ್ವ್ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕರವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ವಸೂಲಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯಾಗದೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಸೇರಿ ಕರ ಅವಲಂಬಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನೀರಿನ ಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕರ ತುಂಬದೇ ಹೋದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಪ್ರಕಾಶ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ</span></div>.<p><strong>ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ</strong></p><p>‘ನೀರಿನ ಕರ ತುಂಬದವರ ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಕಿಯುಳಿದ ಕರ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 150ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಕರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವೇ ಪರಿಹಾರ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಗಣೇಶ ಭಟ್. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>