ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಶಿರಸಿ|ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ;₹2.50 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ:ನೋಟಿಸ್‍ಗೂ ಬಗ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರು

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೀರಿನ ಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕರ ತುಂಬದೇ ಹೋದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
sirsiTax

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT