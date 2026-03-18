ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಲಗ್ಗೆ: ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಶಿರಸಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗೇರಿ ಹಾಗೂ ನೇಗಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು, ಎಂಟು ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು, ಹಸಿಮೇವು ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿವೆ.

ನೇಗಾರಿನ ಮಹೇಶ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗೇರಿಯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ನರಸಿಂಹ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೈತರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ತಟ್ಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಜಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಗೇರಿ, ನೇಗಾರಿನ ಈ ಹಾವಳಿ ಈಗ ನೆರೆಯ ಬರೂರು, ಬೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪ, ಕುಳವೆ, ಕಾನಮೂಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

'15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಿಂಡು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದರೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆನೆ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ದಾಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.