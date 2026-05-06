`ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ’

ಯಲ್ಲಾಪುರ: `ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ' ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಊಟೋಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಮೀಪ ಮಂಗಳವಾರ 'ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ' (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ರಾಜೇಶ ಧನವಾಡಕರ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ಲಾಸ ಶಾನಭಾಗ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಜಯ ಮಿರಾಶಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಭಟ್ಟ, ಜಗದೀಶ ನಾಯಕ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅಂಕೋಲೆಕರ, ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿ, ರಾಜಾರಾಮ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>